Главную проблему работодателей на удаленке назвали эксперты

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Справедливая зарплата, соответствующая уровню компетенции и нагрузки, является одним из главных стимулов при трудоустройстве в любой отрасли. Однако этот фактор стал настоящей «головной болью» для работодателей, которые не знают, каким образом рассчитать зарплату для сотрудников, находящихся в разных странах, передает Bloomberg.

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С начала пандемии миллионы людей переехали из больших городов в провинции, чтобы более комфортно работать в удаленном режиме. Некоторые решили сменить страну и работать в условиях абсолютно другого климата. Для работодателей массовая миграция сотрудников стала настоящей проблемой.

По словам Даниэля Янисса, соучредителя фирмы Checkr, занимающейся проверкой биографических данных, изначально компания ориентировалась на среднюю заработную плату в конкретном регионе. В частности, в Сан-Франциско. Однако после начала пандемии компания перешла на полностью удаленный формат работы и снизила на 25% зарплату сотрудников, проживающих не в Сан-Франциско. В ответ большинство из них уволилось. Компании пришлось набирать новых людей, которые уже не соглашались на маленькую зарплату.

Согласно данным биржи фрилансеров Upwork, с 2020 года около 2,4% американцев (4,9 млн человек) смогли переехать благодаря удаленке. Недавний опрос показал, что каждый десятый американец планирует перейти на удаленную работу. Сотрудники больше не готовы соглашаться на «географический» уровень зарплаты. Из-за массовых увольнений компаниям приходится пересматривать свои подходы к оплате труда. В частности, в технологической сфере существует огромная конкуренция за квалифицированных работников. Компании готовы платить человеку больше, где бы он ни находился, лишь бы этот человек не ушел к конкурентам.

При этом, по словам специалистов, такая система все еще может работать лишь в тех компаниях, которые полностью перешли на удаленку. Если же у компании есть головной офис в большом городе, его сотрудники будут возмущены, что их коллеги, работающие на удаленке, получают аналогичную зарплату. Чаще всего такие недовольства будут звучать справедливо, поскольку жизнь в Нью-Йорке стоит намного дороже, чем жизнь в Орландо.

"Нет объективного ответа на вопрос, как структурировать оплату труда удаленных работников, потому что нет ответа, как структурировать оплату вообще. Важно, чтобы работодатель находился в диалоге с сотрудниками и мог объяснить логику своих действий", — говорит Джейк Розенфельд, профессор социологии Вашингтонского университета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1970570-glavnuyu-problemu-rabotodateley-na-udalenke-nazvali-eksperty/