McDonald's и Burger King обвинили в нереалистичной рекламе

Иллюстративное фото: Pexels

Любители фаст-фуда из США подали в суд на несколько популярных сетей за то, что те использовали полусырое мясо в рекламе своих бургеров для того, чтобы те казались больше. По мнению потребителей, такая реклама является обманом со стороны компаний, передает The Wall Street Journal.

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В коллективном иске, поданном в Окружной суд Восточного округа Нью-Йорка, сказано, что компании Wendy's и McDonald's привлекают клиентов нереалистичной рекламой. На фотографиях бургеры от этих производителей выглядят намного больше, чем те, которые клиенты получают в ресторане. Потребители предполагают, что в рекламных фотографиях используют недожаренные котлеты. Благодаря этому гамбургер выглядит на 15-20% больше, чем его реальный прототип. Ведь при тепловой обработке мясо уменьшается в размерах примерно на 25%.

Те же юридические фирмы, подготовившие этот иск, в марте подали аналогичный иск против Burger King. В нем также утверждалось, что реклама сети фаст-фуда нереалистична. Также не так давно иск был подан против производителя сэндвичей Subway. Недовольные клиенты утверждают, что в этой сети вместо обещанного тунца используют другие виды рыбы, более дешевые.

К иску в отношении Wendy's и McDonald's прилагаются фотографии, которые помогают сравнить рекламные фото бургеров и те же самые бургеры, купленные непосредственно в ресторане. Размер блюд значительно отличается друг от друга. Потребители утверждают, что компании должны перестать обманывать клиентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1970050-mcdonalds-i-burger-king-obvinili-v-nerealistichnoy-reklame/