"Используют, как бесплатную рабочую силу": британцы возмущены поведением работодателей

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Эксперты утверждают, что работодатели злоупотребляют мотивацией соискателей и используют их как бесплатную рабочую силу. Вместо обычного тестового задания кандидаты на должность получают реальную рабочую задачу, выполнение которой занимает несколько часов или даже дней, передает BBC.

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Жительница Великобритании по имени Талия рассказывает, что она откликнулась на вакансию на руководящую должность в крупной компании, занимающейся прогнозированием тенденций. На сайте вакансий было написано, что компания предлагает зарплату в размере 55 тысяч фунтов стерлингов в год (67 600 долларов).

"Мне сказали, что меня ждет пять этапов интервью. После того, как я пройду три этапа, мне предстоит провести длинный исследовательский проект", — говорит Талия.

После того, как девушка дошла до этого этапа, ей пришлось уйти в недельный отпуск на своей нынешней работе, чтобы справиться с поставленной задачей. Талия рассказывает, что, когда она предоставила 25-страничный документ с обширными графиками и диаграммами, ею резко перестали интересоваться. По плану ей оставалось пройти еще одно собеседование с двумя менеджерами.

"Когда я приехала в офис, то вместо двух менеджеров меня ждал один. Он задавал вопросы о методах, которые я использовала в предыдущем исследовании. На вопросы о моей будущей позиции отвечал расплывчато. В конце концов, мне сказали, что на эту вакансию есть три кандидата. Мне позвонят, если решат выбрать меня", — рассказывает Талия.

По словам девушки, ей удалось узнать, что остальные кандидаты также не получили ответа. Она поняла, что компания публикует вакансии специально, чтобы использовать соискателей и не платить им за исследования, а на самом деле, никто не планирует брать людей на работу

Эксперты называют такие действия работодателей не совсем этичными и предлагают равняться на те компании, в которых с уважением относятся к соискателям. Напала Пратини, соучредитель лондонского стартапа Habitual, специализирующегося на медицинских технологиях, рассказывает, что ее компания платит кандидатам 25 фунтов стерлингов в час, если стажировка длится более четырех часов. По ее словам, это компенсация за потраченное время. Плюс компании намного выгоднее платить напрямую кандидатам, чем агентствам по трудоустройству.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1969467-ispolzuyut-kak-besplatnuyu-rabochuyu-silu-britantsy-vozmuscheny-povedeniem-rabotodateley/