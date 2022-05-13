Ученые впервые вырастили растения на лунной почве

Выращенные на лунной почве растения (справа). Фото: UF/IFAS

Американские ученые в ходе исследования вырастили на образцах почвы с поверхности Луны съедобное травянистое растение, передает Би-би-си.

Ученым передали один грамм лунной почвы, собранной во время миссий "Аполлон" в период с 1969 по 1972 год. До этого времени образцы находились под замком.

Как рассказали авторы исследования, семена кресс-салата проросли через два дня. Однако на шестые сутки они стали испытывать стресс и медленнее развиваться.

Несмотря на это, ученые считают, что результаты данного эксперимента являются прорывом.

Одной из проблем является недостаток образцов грунта с поверхности Луны. За три года, начиная с 1969-го, астронавты NASA привезли 382 кг лунных пород, образцов керна, гальки, песка и пыли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1969197-uchenye-vpervye-vyrastili-rasteniya-na-lunnoy-pochve/