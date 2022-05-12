Жительница США случайно купила в супермаркете древнеримскую скульптуру

Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительница Техаса купила древнеримскую скульптуру за 34,99 доллара в обычном супермаркете. Выяснилось, что бюст был украден из Германии во время Второй мировой войны. Специалисты утверждают, что подобные находки еще могут «всплыть» в обычных магазинах по всему миру, передает The Washington Post.

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В 2018 году жительница Остина, штат Техас, Лора Янг пришла за покупками в супермаркет Goodwill. В отделе с поддержанными товарами она заметила скульптуру в виде бюста мужчины. На ощупь скульптура была холодной. Это значило, что изготовлена она вероятнее всего из настоящего мрамора. Подтверждал это и вес бюста. Лора, которая работала продавцом антиквариата, сразу догадалась, что настоящая ценность скульптуры намного выше, чем указано на ценнике в супермаркете. Она купила скульптуру и начала ее исследование.

В течение следующего года с помощью экспертов из аукционных домов Bonhams и Sotheby's Лоре удалось обнаружить, что бюст был создан около двух тысяч лет назад в Древнем Риме. В начале XIX века скульптура была куплена баварским королем для демонстрации в местном музее. Во время Второй мировой войны бюст был украден из Германии. Как он оказался в Остине, никто сказать не может. Однако специалисты предполагают, что произведение искусства проделало долгий путь через разные комиссионные магазины, прежде чем на него обратила внимание Лора Янг. По мнению искусствоведов, скульптура может быть изображением императора Нерона Клавдия Цезаря Августа Германика.

После того, как стало известно, что официальным владельцем скульптуры является музей в городе Ашаффенбург (Германия), Лора наняла адвоката, чтобы тот помог решить юридические вопросы. Переговоры велись в течение нескольких лет и лишь недавно увенчались успехом. Правительство Баварии выплатит Лоре Янг компенсацию расходов на хранение и транспортировку груза в Германию. Также она получит часть комиссионного сбора. Точная сумма неизвестна, поскольку является частью тайны этого договора.

В течение четырех лет, которые скульптура находилась в доме Лоры, женщина и ее муж привыкли к новому «обитателю» и даже дали ему имя Деннис. По словам специалистов, вероятно, что подобные случаи еще могут произойти по всему миру. Поскольку множество европейских музеев были разграблены во время Второй мировой войны, эти экспонаты еще могут «всплыть» в разных частях света.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1968772-zhitelnitsa-ssha-sluchayno-kupila-v-supermarkete-drevnerimskuyu-skulpturu/