Индийский стартап удерживает сотрудников, поощряя их ходить на свидания

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Индийские технологические стартапы пытаются удержать молодых сотрудников, предоставляя им возможности ходить на свидания. Также компании выплачивают дополнительные премии тем работникам, которые создают семьи, передает Quartz.

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Индия является одним из мировых лидеров по миграции людей трудоспособного возраста. Женщины покидают страну, чтобы удачно выйти замуж за рубежом. Мужчины уезжают в поисках высокооплачиваемой работы. Особенно сильно от этого страдает местный IT-сектор, поскольку конкуренцию за таланты ему составляют технологические компании из США и Европы.

Компания Sri Mookambika Infosolutions (SMI) из Мадурая придумала необычный способ удержания сотрудников. Помимо фиксированного ежегодного повышения зарплаты на 6-8%, сотрудник SMI может рассчитывать на дополнительную премию и повышение зарплаты при вступлении в брак. Кроме того, компания предлагает сотрудникам бесплатные услуги сватовства и поощряет их походы на свидания.

"Для своих работников я как старший брат. Многие из них родом из деревень, поэтому у них нет поддержки родственников в городе. У других ребят дома престарелые родители. В компании наши сотрудники получают поддержку и через время устраивают свою личную жизнь", — говорит господин Сельваганеш, руководитель SMI.

Сейчас в компании работают 750 человек. Текучка кадров сохраняется на уровне ниже 10%, что является достаточно низким показателем для Индии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1967970-indiyskiy-startap-uderzhivaet-sotrudnikov-pooschryaya-ih-hodit-na-svidaniya/