Индийский стартап удерживает сотрудников, поощряя их ходить на свидания
Индийские технологические стартапы пытаются удержать молодых сотрудников, предоставляя им возможности ходить на свидания. Также компании выплачивают дополнительные премии тем работникам, которые создают семьи, передает Quartz.
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Индия является одним из мировых лидеров по миграции людей трудоспособного возраста. Женщины покидают страну, чтобы удачно выйти замуж за рубежом. Мужчины уезжают в поисках высокооплачиваемой работы. Особенно сильно от этого страдает местный IT-сектор, поскольку конкуренцию за таланты ему составляют технологические компании из США и Европы.
Компания Sri Mookambika Infosolutions (SMI) из Мадурая придумала необычный способ удержания сотрудников. Помимо фиксированного ежегодного повышения зарплаты на 6-8%, сотрудник SMI может рассчитывать на дополнительную премию и повышение зарплаты при вступлении в брак. Кроме того, компания предлагает сотрудникам бесплатные услуги сватовства и поощряет их походы на свидания.
"Для своих работников я как старший брат. Многие из них родом из деревень, поэтому у них нет поддержки родственников в городе. У других ребят дома престарелые родители. В компании наши сотрудники получают поддержку и через время устраивают свою личную жизнь", — говорит господин Сельваганеш, руководитель SMI.
Сейчас в компании работают 750 человек. Текучка кадров сохраняется на уровне ниже 10%, что является достаточно низким показателем для Индии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1967970-indiyskiy-startap-uderzhivaet-sotrudnikov-pooschryaya-ih-hodit-na-svidaniya/