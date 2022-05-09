"Совершенство - это иллюзия": модель покорила соцсети снимками без ретуши

Бри Ленеган. Фото: instagram.com/breeelenehan

Австралийская модель Бри Ленеган покорила пользователей Instagram своими публикациями в соцсети - девушка не стесняется своей "неидеальной" фигуры и на снимках демонстрирует целлюлит и совсем не плоский живот.

На страницу Бри в Instagram подписано больше 614 тыс. человек.

Модель нередко делится коллажами из фотографий. На одном фото она показывает удачные ракурсы и позы, глядя на которые, кажется, что у Бри идеальная фигура. Однако на второй части коллажа Бри сразу же демонстрирует и растяжки, и живот, и целлюлит, которые видны, когда девушка в расслабленной позе.

"Если вам нравится ваша фигура только в определенном положении, то это не любовь к себе, а самообъективация. Мне нравятся соцсети, но здесь все стараются казаться лучшей версией себя. По этой причине многие люди сравнивают себя с другими.

Совершенство - это всего лишь иллюзия. Мы все видим лишь то, что хотим видеть. Поверьте, в соцсетях вы видите лишь 1% чьей-то жизни", - написала модель в одной из своих публикаций.

В своих постах девушка призывает любить себя и свое тело в любом виде. А пользователи благодарят ее за то, что она "развеивает" идеальную картинку из соцсетей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1967961-sovershenstvo-eto-illyuziya-model-pokorila-sotsseti-snimkami-bez-retushi/