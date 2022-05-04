Реально ли продлить человеческую жизнь, рассказал эксперт

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Могут ли инициативы технологических компаний остановить старение человеческого организма и увеличить продолжительность жизни людей? Профессор иммунологии Манчестерского университета Дэниел Дэвис оценил перспективы подобных разработок, передает The Guardian.

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Технологическая компания Altos Labs, которую финансирует основатель Amazon Джефф Безос, имеет в своем распоряжении три миллиарда долларов для исследований замедления процессов старения. Ученые из Института Абрахама в Кембридже не так давно объявили о том, что им удалось изменить клетки кожи 53-летней женщины настолько, что они будут функционировать как клетки 30-летней женщины.

Профессор Дэвис напоминает, что основной причиной старения человека является старение клеток. Клетки кожи производят меньше коллагена, а сальные железы — меньше жира. При этом ученые уверены в том, что не существует биологического предела для продолжительности жизни человека. Это доказывают живые существа, чья продолжительность жизни заметно превышает человеческую. 190-летняя гигантская черепаха с Сейшельских островов по имени Джонатан внесена в Книгу рекордов Гиннеса, как самое старое существо на планете. Гренландские киты могут жить дольше двухсот лет.

Среди людей наибольшую продолжительность жизни продемонстрировала Жанна Кальман из Франции, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет, пережив собственного внука. По словам профессора Дэвиса, доподлинно неизвестно, каким образом Altos Labs работает над увеличением продолжительности жизни людей, но ясно, что эта миссия по рискам ничем не будет уступать миссии высадки первого человека на Луну. Исследования по восстановлению тканей, борьбе с раком и повышению иммунитета будут иметь последствия для участников эксперимента и не факт, что открытия будущего смогут оправдать ущерб, который люди получат в настоящем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1967767-realno-li-prodlit-chelovecheskuyu-zhizn-rasskazal-ekspert/