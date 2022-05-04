Британцы не хотят возвращаться в офис, несмотря на высокие зарплаты

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Британские работодатели пытаются вернуть сотрудников в офисы, заявляя, что сократят на 20% зарплату людей, которые предпочтут удаленку. При этом сотрудникам дадут возможность самим сделать выбор в пользу наиболее удобного для них формата работы, передает BBC.

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Юридическая фирма из Лондона Stephenson Harwood во время пандемии расширила географию своих сотрудников и наняла специалистов из Франции, Греции, Китая, Сингапура и Южной Кореи. В связи со снятием карантинных ограничений в Лондоне компания заявила, что сотрудники, проживающие в британской столице, могут вернуться в офис. Либо же они могут остаться на удаленке, но их зарплата будет на 20% ниже, чем у офисных работников, поскольку последние тратят дополнительные деньги на дорогу до офиса. Соответственно, сократятся и зарплаты сотрудников, которые живут за пределами Лондона.

По словам основателя фирмы Стивенсона Харвуда, он не ожидал, что многие сотрудники из Лондона предпочтут полный рабочий день на удаленке в ущерб своим доходам. С подобной проблемой сталкиваются и более крупные работодатели. Источники BBC сообщают, что несколько сотрудников Apple заявили генеральному директору Тиму Куку, что его политика гибридной работы приведет к уменьшению разнообразия среди сотрудников компании. В ней будут преобладать молодые белые мужчины, которые живут недалеко от офиса компании. По мнению сотрудников, из-за гибридного формата компания может потерять квалифицированных работников, которым будет неудобно добираться до офиса.

По оценкам академика Стэнфордского университета Николаса Блума, после пандемии около 10% сотрудников всех компаний мира будут работать полностью удаленно. Он утверждает, что работа из дома может повысить производительность работников и уменьшить региональное неравенство в зарплатах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1967766-britantsy-ne-hotyat-vozvraschatsya-v-ofis-nesmotrya-na-vysokie-zarplaty/