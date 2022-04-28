Южная Корея к 2023 году построит первый в мире "плавучий город" на 100 тыс. человек

"Плавучий город" в Пусане. Кадр из видео: YouTube/ООН

Южная Корея намерена к 2023 году построить первый в мире "плавающий город", который будет расположен у побережья острова Пусан, передает The Star.

Проект города был представлен ООН 26 апреля. И построят его в партнерстве с нью-йоркской технологической компанией Oceanix и программой по населенным пунктам ООН-Хабитат.

"Плавучий город" будет построен на платформах над водой, которые будут связаны друг с другом специальными мостами.

В первое время "плавучий город" сможет вместить в себя до 12 тысяч человек. В последующем он сможет принять до 100 тысяч человек.

Пусан в последнее время столкнулся с разрушительным воздействием из-за повышения уровня моря. Причиной последнего стало изменение климата. Данный проект является одним из решений данной проблемы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1967183-yuzhnaya-koreya-k-2023-godu-postroit-pervyy-v-mire-plavuchiy-gorod-kotoryy-vmestit-v-sebya-do-100-tys-chelovek/