Старейшая женщина в мире умерла в возрасте 119 лет в Японии

Канэ Танака. Кпдр из видео: YouTube/Guinness World Records

Вошедшая в Книгу рекордов Гиннесса самая пожилая женщина в мире Канэ Танака из Японии скончалась на 119-м году жизни 19 апреля, передает NHK.

Танака родилась 2 января 1903 года в семье Кумакичи и Кумы Ота. Последние годы жизни японка провела в доме престарелых в префектуре Фукуока. А умерла в местной больнице.

Канэ Танака пережила две мировые войны и стала свидетелем правления пяти императоров Японии, начиная от Мэйдзи до его праправнука, нынешнего императора Нарухито.

В 19 лет Канэ вышла замуж за Хидео Танаку. В браке они воспитывали пятерых детей. Супруг управлял бизнесом по производству риса, лапши удон и японских сладостей. Сама женщина работала в семейном магазине до 103 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1966659-stareyshaya-zhenschina-v-mire-umerla-v-vozraste-119-let-v-yaponii/