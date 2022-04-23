Мастер-классы для отцов по прическам для детей проводят в Британии и США

Иллюстративное фото: pexels.com

Мастер-классы по плетению косичек для отцов стали популярны в Великобритании. Организатор мастер-классов Аннис Во рассказывает, что лист ожидания желающих попасть на обучение расписан на несколько недель вперед, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По словам Аннис Во, владелицы салона Braid Maidens, она думала, что на первый мужской мастер-класс по косичкам запишутся два-три человека. Женщина была ошеломлена, когда запись на обучение для отцов закрылась намного быстрее, чем запись на мастер-класс для мам. Желающих попасть на обучение было так много, что Аннис Во пришлось открывать лист ожидания.

По словам Аннис, она очень переживала перед первым мастер-классом. Ей казалось, что большинство участников пришли на обучение из-за давления своих жен.

"Я считала, что мне будет сложно построить процесс обучения, потому что не все мои слушатели хотят учиться. Но, когда я поняла, что мужчины реально приходят сюда, чтобы в дальнейшем использовать эти навыки, я успокоилась. Мои ученики очень сконцентрированы на том, чтобы получить результат", — говорит Аннис Во. Обучение проходит на манекенах. Слушатели сначала учатся собирать простой хвост, затем осваивают искусство плести простые косы. После этого Аннис учит отцов делать прическу «рыбий хвост». Изюминкой мастер-класса является прическа в стиле принцессы. По словам Аннис, на мастер-классы приходят мужчины, которые хотят разгрузить своих жен в домашних делах и принимать более активное участие в жизни детей. Так, например, у Джона Хардена четыре дочери — 10, 8, 6 и 4 лет. Жена Джона не так давно вышла на работу после декретного отпуска, поэтому сборы детей в школу легли на его плечи.

"Неважно, мужчина ты или женщина, ты должен помочь своему ребенку сделать прическу, когда ему это необходимо", — говорит Аннис Во.

Сейчас в листе ожидания Аннис находятся 45 отцов. Подобные мастер-классы становятся популярны по всему миру. Например, парикмахер Тия Риггинс из Кливленда с 2019 года проводит бесплатные занятия для отцов. По словам Риггинс, среди ее учеников много отцов-одиночек, которым приходится самостоятельно справляться с воспитанием ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1966335-master-klassy-dlya-ottsov-po-pricheskam-dlya-detey-provodyat-v-britanii-i-ssha/