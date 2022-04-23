Стриминговый сервис CNN+ закрылся через месяц после запуска

Иллюстративное фото: David McNew/Newsmakers

Стриминговый сервис CNN+ закрылся через месяц после официального запуска. Новые владельцы новостной платформы, компания Warner Bros. Discovery, не поверили в то, что люди будут готовы ежемесячно платить за подписку на новости, передает The Wall Street Journal.

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Менее двух недель назад право собственности на CNN перешло от AT&T к новой компании Warner Bros. Discovery. О закрытии сервиса CNN+ в четверг заявил исполнительный директор CNN Крис Лихт. Упадок CNN+ указывает на типичные проблемы современного телевидения, которое пытается найти баланс между тем, чтобы транслировать уникальный контент по подписке, но при этом не нарушать договорные обязательства перед провайдерами платного телевидения. Так, из-за подобных договоренностей CNN+ была вынуждена включить в подписку не самые популярные шоу.

Планировалось, что CNN будет снимать уникальный контент специально для стриминга. Телеканал уже вложил 300 млн долларов в развитие CNN+. По словам источников The Wall Street Journal, в следующие годы планировалось вложить еще 750 млн долларов. Однако запуск платформы 29 марта 2022 года не оправдал ожидания. CNN+ удалось привлечь всего 100 тысяч подписчиков. При этом новое руководство сомневалось в том, что цена подписки в 5,99 долларов является адекватной.

Часть контента CNN+ будет перемещена на другие платформы материнской компании Warner Bros. Discovery. Ожидается, что многие шоу теперь перейдут на HBO Max.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1966333-strimingovyy-servis-cnn-zakrylsya-cherez-mesyats-posle-zapuska/