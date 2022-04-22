Иммигранты из Африки зарабатывают на преподавании родного языка в Барселоне

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В Барселоне придумали способ, который позволяет иммигрантам из Северной и Западной Африки получить новую профессию, заработать деньги и укрепить свое положение в испанском обществе, передает The Guardian.

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Программа Prollema (pro-llengua materna или "поддержка родного языка") помогает выходцам из Северной и Западной Африки адаптироваться к жизни в Испании. В рамках этой программы люди в возрасте от 18 до 23 лет могут пройти четырехмесячный курс, который позволит им получить базовые педагогические навыки. В дальнейшем участники программы могут преподавать свои родные языки (берберский, амазигский, дариджа, фула, волоф) всем желающим.

Таким образом, правительство Испании решает проблему безработицы и социальной изоляции иммигрантов из Африки, а также дает местным жителям возможность выучить новый язык под руководством носителя. Потребность в этом есть. Амазигский язык является третьим по распространенности в Каталонии, после каталонского и испанского. Дариджа является родным языком для большинства марокканцев, которых также очень много в Испании. На курсы приходят люди, которые работают с иммигрантами, а также те, кто планирует поездку в африканские страны. Кроме того, немало и тех, кто просто хочет выучить новый язык ради интереса.

"Когда человек видит, что другие прислушиваются к его мнению, это оказывает на него колоссальное влияние. Родной язык для участников нашей программы — это способ обрести уверенность в себе и поверить в собственные силы", — говорит координатор программы Гарсия Савальс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1966143-immigranty-iz-afriki-zarabatyvayut-na-prepodavanii-rodnogo-yazyka-v-barselone/