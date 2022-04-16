Компаниям дали совет, что делать, если их хочет купить Илон Маск

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Экс-редактор еженедельного научного журнала New Scientist Конрад Куилти-Харпер рассказал компаниям, как им следует себя вести, если Илон Маск «угрожает, что купит вас». В 2019 году Куилти-Харпер сам столкнулся с этой ситуацией. Тогда миллиардер говорил, что ему легче купить весь журнал, чем ежемесячно платить за подписку, передает Bloomberg.

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По словам Конрада Куилти-Харпера, журнал New Scientist поддерживал дружеские связи с Илоном Маском. Журналисты могли напрямую написать миллиардеру и попросить об интервью. Периодически основатель Tesla и SpaceX публично заявлял о том, что New Scientist — его любимое периодическое издание. По словам Куилти-Харпера, никто не подозревал, что весной 2019 года эта дружба приведет к голосованию в Twitter Маска о том, стоит ли ему покупать журнал. Маск пожаловался своим подписчикам о неудобстве ежемесячной подписки на журнал и заявил, что ему будет легче купить все издание, чем каждый месяц помнить о платеже. Тогда это предложение не закончилось никакими реальными действиями.

Сейчас, на фоне того, что Илон Маск заявил о готовности купить 100% акций Twitter, Конрад Куилти-Харпер вспомнил об этой ситуации. В настоящее время он не является редактором New Scientist, однако решил поделиться с другими компаниями мыслями о том, что делать, если Илон Маск "угрожает, что купит вас".

"Первым признаком может стать тот факт, что Илон Маск наблюдает за вашей компанией в Twitter. Если он периодически отмечает вас в своих твитах, пишет вам в личные сообщение — это ключевые индикаторы, которые должны подтолкнуть вас к мысли, что когда-то он может заявить о том, что хочет купить вашу компанию. Если он заявит об этом намерении у себя в Twitter, не паникуйте. Это хороший совет при любых обстоятельствах, но он особенно актуален, когда самый богатый человек в мире хочет внести хаос в вашу жизнь", — говорит Куинти-Харпер.

Редактор советует компаниям прислушиваться к своему SMM-менеджеру и брать на эту должность профессионалов, поскольку в такой ситуации этот работник может стать ключевой фигурой.

"Будьте лаконичны и используйте смайлы. Маск известен, как король мемов. Человек, который создает тенденции и провоцирует. Ответ, приправленный смайлом, станет отличным вариантом. Это баланс между серьезным ответом на его предложение и непринужденностью. Вы не окажетесь в неловком положении, если вдруг выяснится, что его предложение было шуткой. Когда Илон Маск сказал, что хочет купить весь журнал, исполнительный директор New Scientist Нина Райт ответила ему подмигивающим смайлом и написала, что решит вопросы, которые возникают у миллиардера к платным доступам. Ситуация была исчерпана", — говорит Конрад Куилти-Харпер.

По словам редактора, предложения Маска нужно воспринимать с изрядной долей скептицизма. Они могут звучать масштабно, но могут быть лишь предложениями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1965225-kompaniyam-dali-sovet-chto-delat-esli-ih-hochet-kupit-ilon-mask/