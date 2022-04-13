Как меняется психология людей, купивших недвижимость, рассказали эксперты

Иллюстративное фото: pexels.com

Покупка собственного жилья может глобально изменить психологию человека и его взгляд на мир. По словам специалистов, это особенно актуально для людей, которые приобретают недвижимость сейчас, в период пандемии и напряженной геополитической обстановки. Такие люди будут более склонны годами «держаться» за свою собственность, передает The Atlantic.

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Покупка недвижимости является одним из самых важных финансовых решений человека. Сейчас этот процесс стал еще более напряженным. Во время пандемии цены на жилье сильно выросли. Кроме того, во многих странах спрос опережает предложение, и поиск недвижимости превращается в конкурентную борьбу. Многие люди, победившие в этой "битве", позднее утверждают, что жалеют о своем выборе. По данным сайта о недвижимости Zillow, примерно треть покупателей жилья в ужасе от того, сколько вложений требует их новый дом. Пятая часть опрошенных заявили, что жалеют о том, что выбрали именно этот дом.

Вместе с жильем люди "приобретают" не только список трат по обустройству этого места, но и клубок психологических проблем. Домовладение может в корне изменить ценности человека и его приоритеты. Так, например, люди становятся более привязанными к материальным вещам.

"Когда я снимала квартиру, то легко принимала решение о том, чтобы наклеить фото на стену. Теперь, когда у меня есть свой дом, в который я вкладываю каждую копейку, я воспринимаю этот кусок гипсокартона, как святыню", — говорит 34-летняя жительница Сиэтла Майя Биттнер. Кроме того, нестабильность последних лет привела к тому, что люди стали сильнее "держаться" за свое жилье. По данным сайта о недвижимости Redfin, с середины 80-х до середины нулевых годов продолжительность времени, на протяжении которого средний американец владел недвижимостью, составляла пять-семь лет. Сейчас люди владеют домами и квартирами, в среднем, по 13 лет.

Собственная недвижимость привязывает людей к месту и ограничивает в передвижениях. Часто люди отказываются от перспективной работы в другом городе, потому что предпочитают жить в собственном доме. По словам обозревателя The Atlantic Джо Пинскера, домовладение может служить, как средством успокоения, так и фактором стресса. Поэтому стоит расставить собственные приоритеты и понять, что важно для вас и вашей семьи в конкретный момент времени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1964630-kak-menyaetsya-psihologiya-lyudey-kupivshih-nedvizhimost-rasskazali-eksperty/