"Плавучий город" построят на Мальдивах

Эскиз: waterstudio.nl

Искусственный остров с "плавающими домами" появится на Мальдивах - старт проекту, который получил название "5 лагун", уже дан. Он подразумевает строительство 5 тысяч домов прямо в воде, передает канал TOUR2GO.

Мальдивы - это больше тысячи коралловых островов в Индийском океане, которые составляют 26 кольцевидных атоллов.

Большинство туристической инфраструктуры расположено на частных островах.

Фото: pexels.com

Визитной карточкой Мальдив можно считать отели с бунгало на воде, которые обычно находятся на отмели возле маленьких частных островков. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Эскиз: waterstudio.nl

"Плавучий город" возведут в 10 минутах езды на катере от Мале. Разработкой проекта занимается архитектурная компания Waterstudio, которая специализируется именно на строительстве домов на воде.

Эскиз: waterstudio.nl

Авторы проекта продвигают "5 лагун" как место, где не будет автомобилей. Следовательно, здесь должны быть хорошая экология, безопасность и здоровый образ жизни.

Эскиз: waterstudio.nl

Для кондиционирования домов планируется качать холодную воду с глубины океана. Основаниями для построек станут искусственно выращенные кораллы.

Фото: waterstudio.nl

Если все пойдет по плану, то проект "5 лагун" на Мальдивах станет первым опытом настоящей массовой застройки на воде, поскольку поселить сюда хотят около 20 тысяч человек.

Тут будут отели, рестораны, модные бутики, пристань для яхт и многое другое.

"Это первый в мире настоящий плавучий островной город - футуристический пейзаж мечты, который станет реальностью", - отметили авторы проекта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1963446-plavuchiy-gorod-postroyat-na-maldivah/