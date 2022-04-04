Картину Дега "Русские танцовщицы" переименовали в "Украинские танцовщицы"

"Украинские танцовщицы" Эдгара Дега. Фото: Национальная галерея в Лондоне

Национальная галерея в Лондоне переименовала картину французского живописца Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на "Украинские танцовщицы", передает The Guardian.

После многочисленных призывов самих украинцев галерея решила изменить название известной картины Эдгара Дега.

Дело в том, как говорят специалисты, что в волосах танцоров на картине изображены преимущественно ленты желтого и синего цветов, которые считаются национальными цветами в Украине.

Кроме того, споры по поводу названия картины идут уже давно. Но в связи с текущей ситуацией, вопрос обрел повышенное внимание.

Поэтому представитель Национальной галереи сообщил, что они сочли правильным изменить название сейчас.

Это стало призывом к другим культурным учреждениям переосмыслить неправильное определение культурного наследия и искусства Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1963344-kartinu-dega-russkie-tantsovschitsy-pereimenovali-v-ukrainskie-tantsovschitsy/