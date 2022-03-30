Гигантские ледяные вулканы, свидетельствующие о возможной жизни, обнаружили на Плутоне

Перемещение ледяных вулканов на Плутоне. Фото: NASA/JHU Applied Physics Laboratiry/Isaac Herrera/Kelli Stinger

Миссия НАСА "Новые горизонты" предоставила изображения поверхности Плутона. На них видны поля с большими ледяными вулканами. Космический аппарат совершил облет вокруг карликовой планеты в июле 2015 года, передает CNN.

Международный астрономический союз сформировал новое определение планет. И так как Плутон этому определению не соответствовал, в 2006 он получил статус карликовой планеты.

Температура на карликовой планете составляет минус 232 градуса по Цельсию. К тому же, Плутон находится практически на краю нашей Солнечной системы, далеко от Солнца.

Местность, где обнаружили ледники, заполнена водяным льдом и вулканическими куполами, среди которых есть два крупнейших - Райт Монс и Пикар Монс. Высота первого - от четырех до пяти км, а ширина - 150 км. Высота второго - семь км , ширина - 225 км.

Долгое время ученые предполагали, что у Плутона недостаточно внутреннего нагрева, чтобы поспособствовать возникновению вулкана. Однако найденные ледяные вулканы свидетельствуют об обратном.

К тому же, они извергались относительно "недавно". Примерно 100-200 млн лет назад, что с геологической точки зрения "молодо". И процесс извержения был не в привычном для нас понимании.

Скорее всего вытекающая из вулканического жерла смесь льда и воды была вязкой, похожей на зубную пасту по текстуре. И как только достигала поверхности - тут же замерзала, образовывая ледяные ухабы, купола.

Не исключено, что, как и вулканы на Земле, они бездействуют какое-то время. А потом снова просыпаются.

На Плутоне раньше имелись подземные воды. И полученные изображения могут свидетельствовать о том, что они все еще существуют. К тому же внутренняя часть Плутона может быть теплее, чем считалось ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1962727-gigantskie-ledyanye-vulkany-svidetelstvuyuschie-o-vozmozhnoy-zhizni-obnaruzhili-na-plutone/