Книжные магазины стали популярнее из-за пандемии

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Люди стали больше читать во время пандемии COVID-19. Эта тенденция привела к ренессансу книжных магазинов в торговых центрах США. Даже те торговые сети, которые планировали сокращение количества магазинов в ближайшие годы, теперь думают о расширении, передает Bloomberg.

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21 июля 2007 года вышла последняя часть серии книг о Гарри Поттере. В полночь книжные магазины были наполнены покупателями, для которых этот день был праздником. Люди пели песни, угощали друг друга принесенными из дома закусками, знакомились с единомышленниками. По словам людей из индустрии, это был последний благоприятный год для книжных магазинов. После этого случился бум продаж электронных ридеров Kindle от Amazon, книжные магазины в торговых центрах закрывались, а писатели настраивали против себя аудиторию в социальных сетях. Например, Джоан Роулинг, автор «Гарри Поттера», не так давно оказалась в центре скандала из-за своих высказываний о гендерном вопросе.

"Эпоха с 1997 по 2007 годы была лучшей для книжных магазинов. Люди хотели читать и выстраивались в очереди перед магазинами. Кроме того, никто не переживал, что найдет спойлер о книге в Twitter", — говорит журналист Дженна Аматулли.

Во время пандемии продажи книг резко выросли, увеличившись на 13% в годовом исчислении. В 2021 году в США открылось не менее 172 новых независимых книжных магазинов. Некоторые из них настолько выросли, что открыли филиалы в торговых центрах. Сетевые магазины тоже стали частью этой тенденции. Раннее сеть Barnes&Noble заявляла, что к 2022 году сократит количество своих магазинов до 450. Сейчас сеть насчитывает 625 магазинов и планируется, что в этом году к этому числу добавится еще 20-25 новых магазинов. По словам экспертов, пандемия сделала книжные магазины привлекательным пространством для людей. Всем стало нравиться приходить в тихое уютное место, где каждый занят тем, что листает книги или прогуливается между рядами. Это именно то, что делает книжные магазины такими привлекательными для нового поколения покупателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1962571-knizhnye-magaziny-stali-populyarnee-iz-za-pandemii/