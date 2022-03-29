Женщины США массово отказываются от узких джинсов

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Женщины США массово отказываются от узких моделей джинсов. Джинсы скинни стали единственной моделью, продажи которой в 2021 году сильно упали. В то же время джинсы прямого кроя и клеш становятся более популярными, передает Quartz.

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По данным аналитической компании NPD Group, самой продаваемой моделью джинсов в 2021 году в США стали брюки прямого кроя. На них приходится одна треть или 3,3 млрд продаж в этом секторе. При этом скинни чаще выбирают представительницы старшего поколения, которые помнят времена, когда эта модель была в моде. Основываясь на данных компании Levi’s, аналитики NPD Group сообщили, что предпочтения американок связаны с тем, что сейчас четверть женщин США носят больший размер одежды, чем до пандемии.

По словам директора NPD Group Марии Руголо до пандемии женщины предпочитали носить джинсы лишь в неформальной обстановке, сейчас брюки из джинсовой ткани становятся основой гардероба сотрудниц, возвращающихся в офисы после удаленки.

По мере того, как люди постепенно возвращаются в офисы, продажи джинсов в США растут. Общий доход от женских джинсов в США увеличился на 9% в 2021 году по сравнению с периодом двумя годами ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1962380-zhenschiny-ssha-massovo-otkazyvayutsya-ot-uzkih-dzhinsov/