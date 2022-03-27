Модель пожалела, что сделала "самую большую грудь в США"

Нейлин Эшли. Фото: instagram.com/neyleenashley

Американская модель Нейлин Эшли рассказала о том, что страдает из-за операций по увеличению груди. Девушка намерена вновь лечь под нож хирурга, чтобы избавиться от доставляющих дискомфорт имплантов.

Эшли всегда мечтала иметь пышные формы, пишет Daily Mail. В 18 лет она перенесла первую операцию по увеличению груди, которая, по словам модели, была сделана неправильно. После американка еще 2 раза увеличивала грудь, доведя ее до 8 размера.

Как говорит сама Эшли, она сделала себе "самую большую грудь в США", так как установила импланты размер которых являлся максимальным, согласно американским законам.

Издание пишет, что сейчас размеры грудных имплантов не ограничиваются законодательством в сфере здравоохранения, однако врачи из соображений безопасности дают свои рекомендации касательно подобных операций.

На свое преображение американка потратила 17,5 тыс. долларов. Сначала результат понравился модели, но позже она почувствовала, как увеличение груди сказалось на ее здоровье.

Из-за тяжелых имплантов у Эшли стала болеть спина, появились мигрени, состояние стало ухудшаться. Огромная грудь, по словам модели, мешает заниматься спортом.

Девушка планирует убрать эти импланты, сделать жировую пластику или выбрать импланты меньшего размера. Такая операция будет дороже и сложнее. К тому же, врачи предупредили модель, что после нее на теле останется много шрамов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1961862-model-pozhalela-chto-sdelala-samuyu-bolshuyu-grud-v-ssha/