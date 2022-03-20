10 фото менеджера из Польши, которая стала новой "Мисс мира"

Каролина Белявска. Фото: instagram.com/karolinabielawska

Новой "Мисс мира" стала 22-летняя представительница Польши Каролина Белявска. Девушка учится в магистратуре, любит путешествовать и заниматься спортом.

Как пишет Life.ru, конкурс красоты прошел в юбилейный, 70 раз. 40 финалисток поборолись за титул самой красивой женщины мира в Сан-Хуане в Пуэрто-Рико.

Каролина Белявска - модель со степенью бакалавра менеджмента. Будучи подростком, она стала второй на конкурсе Elite Model Look, после чего начала участвовать в модных показах и фотосессиях.

По словам красавицы, работа в модельном бизнесе позволила ей не только зарабатывать самостоятельно, но и научила трудолюбию, стойкости и терпению.

В будущем девушка планирует пойти в аспирантуру и мечтает стать мотивационным спикером.

На свершения, по словам красавицы, ее вдохновляет мама, которая показывает Каролине, что в жизни действительно важно, и от нее девушка учится чему-то новому каждый день.

Также у Каролины есть несколько хобби: она любит играть в теннис и бадминтон, плавать и нырять с аквалангом.

Свое свободное время она также проводит с пользой: помогает нуждающимся в родном городе, снабжая горячим питанием, одеждой, медмасками.

По словам Каролины, физическая красота проходит, а отношения к окружающим у человека отнять невозможно.

Отметим, что новая обладательница титула "Мисс мира" отличается и своей скромностью: даже после объявления о победе она призналась, что до сих пор не может в это поверить.

"Когда я услышала свое имя, была в шоке, я до сих пор не могу в это поверить. Для меня большая честь носить корону "Мисс мира", и мне не терпится приступить к работе. Я буду помнить эту удивительную главу жизни до конца своих дней", — в слезах заявила Каролина, получив титул.

На официальную страницу Каролины в Instagram подписаны уже 130 тысяч человек, и это количество стремительно растет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1961511-10-foto-menedzhera-iz-polshi-kotoraya-stala-novoy-miss-mira/