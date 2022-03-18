Требование к цвету нижнего белья учеников отменили в школах Токио

Иллюстративное фото: pixabay.com

Школы Токио отменили спорный дресс-код в отношении цвета волос и нижнего белья учащихся, передает CNN.

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Долгое время школьники Токио были вынуждены выглядеть так, как им диктовали правила. В соответствии с дресс-кодом, все ученики государственных школ были обязаны красить волосы в черный цвет и носить нижнее белье определенного цвета. Не так давно эти правила были вновь пересмотрены и подверглись критике, как устаревшие. На этой неделе власти японской столицы заявили, что 200 государственных школ Токио отменят пять правил дресс-кода. В том числе правила в отношении цвета волос и нижнего белья. Также будут отменены наказания учащихся домашним арестом и некоторые спорные формулировки о поведении старшеклассников.

Новые правила вступят в силу 1 апреля, в первый день нового учебного года в Японии. Изменения произошли благодаря опросу, проведенному Советом по образованию Токио, в котором учащихся и их родителей попросили прокомментировать государственную политику в области образования. Токио — не единственный японский город, в котором действовал строгий дресс-код. Во многих городах эти правила работают и сейчас. Ученикам диктуют, какую обувь и какого цвета носки они должны носить.

Масштабные дебаты вокруг необходимости дресс-кода в школах начались в 2017 году, когда старшеклассница из префектуры Осака подала в суд на свою школу. Она заявила, что ей постоянно делают замечания из-за того, что она не успевает закрашивать корни своих от природы каштановых волос в черный цвет. В конце концов, ученица получила академический штраф за то, что недостаточно часто красила волосы. В иске она утверждала, что необходимость постоянно помнить об окрашивании волос вызвала у нее психические расстройства. Кроме того, волосы и кожа головы пострадали от частых окрашиваний. В прошлом году школьница отсудила 330 тысяч иен (около 2790 долларов) в качестве возмещения ущерба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1961248-trebovanie-k-tsvetu-nizhnego-belya-uchenikov-otmenili-v-shkolah-tokio/