Испанским звездам могут запретить рекламировать сладости и фаст-фуд

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Испанское правительство может запретить звездам рекламировать фаст-фуд, сладости и газированные напитки. Эта мера является частью плана по внедрению здоровых пищевых привычек среди населения, передает The Guardian.

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Министерство по делам потребителей Испании выдвинуло предложение, согласно которому, любому лицу, имеющему влияние на общественность, будет запрещено рекламировать продукты питания или напитки с высоким содержанием сахара, натрия, соли или жира.

"Запрет распространяется на родителей, воспитателей, учителей, работников детского телевидения, спортсменов, артистов, инфлюенсеров, а также реальных или вымышленных персонажей, которые могут влиять на несовершеннолетних", — говорится в проекте постановления Министерства по делам потребителей Испании.

Под инфлюенсерами испанское правительство подразумевает людей, имеющих большое количество подписчиков в социальных сетях. В проекте также говорится, что известные деятели, пользующиеся популярностью среди детей, будут привлечены к участию в образовательных кампаниях для пропаганды "физической активности и здоровья, устойчивых и ответственных привычек в еде".

Этот шаг был предпринят через пять месяцев после того, как министр по делам потребителей Испании Альберто Гарсон заявил, что запретит рекламу нездоровой пищи на телевидении, в Интернете, в социальных сетях, а также в кинотеатрах, газетах и ​​на радио. Запрет будет распространяться на такие товары, как шоколад, пирожные, печенье, энергетические батончики и напитки, соки, и мороженое. По мнению министра, эти меры являются необходимыми в борьбе с детским ожирением.

Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что 40,6% испанских детей в возрасте от шести до девяти лет имеют вес выше рекомендованного. 17,3% детей страдают ожирением. При этом меры Альберто Гарсона подвергаются критике общественности. Ранее он призывал испанцев сократить употребление мяса, чем вызвал недовольство у представителей сельскохозяйственной промышленности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1959855-ispanskim-zvezdam-mogut-zapretit-reklamirovat-sladosti-i-fast-fud/