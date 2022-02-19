Телеведущая снялась в латексном наряде в честь 51-летия

Фото: instagram.com/noholdenback

Телеведущая Аманда Холден в честь своего дня рождения показала фигуру в латексном наряде

Британка опубликовала фото в откровенном наряде в своем Instagram.

Теледива сфотографировалась в черном костюме, состоящем из короткого топа и облегающей юбки длины миди с разрезом посередине.

В таком наряде она встретила 51-летие.

Фанаты поздравили Аманду с днем рождения и оценили ее внешний вид, отметив, что она выглядит молодо и энергично.

"Вау, ты словно молодеешь с каждым годом! Так держать!", "51? Никогда бы не подумал", "Чертовски горяча!", "С днем рождения, красотка!" - писали фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1956794-televeduschaya-snyalas-v-lateksnom-naryade-v-chest-51-letiya/