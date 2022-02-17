В учебниках по биологии в Германии появилось подробное изображение женских половых органов

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Крупные издательства Германии выпустят учебники по биологии с подробным изображением женских половых органов. Ранее школьникам в книгах демонстрировали строение только мужского органа, передает DW.

Сразу три издательства Германии, а именно Ernst Klett Verlag, Westermann и Cornelsen, которые входят в число крупнейших в стране, выпустили немного измененные учебники по биологии.

Ранее в учебных материалах подробно изображали только мужской половой орган. А строение женских органов либо не затрагивалось вообще, либо не так детально. Но с недавних пор последнему решили больше уделить внимание.

"Новые изображения и переработанные тексты глав, содержащих информацию о половом просвещении, появятся во всех выпускаемых с 2022 года издательством Ernst Klett Verlag учебниках по биологии - во всех федеральных землях и для всех видов учебных учреждений", - пояснила менеджер по связям с общественностью Аня Врахлиотис.

Соответствующие изменения коснулись учебников общего федерального выпуска для пятых и шестых классов. А также для учеников с восьмого по 10 классы, обучающихся в Рейнланд-Пфальце.

"Федеральный выпуск" - означает, что все 16 федеральных земель в Германии могут использовать литературу по своему желанию.

Представитель Ernst Klett Verlag заявил, что появлению данного нововведения способствовали различные факторы. К примеру, у них есть редакторы, для которых освещение этой темы показалось важным.

В 2023 году в учебниках для школьников от седьмого до 10 классов появятся не только изображение клитора, но и подробное описание вульвы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1956564-v-uchebnikah-po-biologii-v-germanii-poyavilos-podrobnoe-izobrazhenie-zhenskih-polovyh-organov/