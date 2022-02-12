Лукашенко нежно поцеловал своего пса и попал на видео
На видео попало, как президент Беларуси Александр Лукашенко нежно обнимает и целует своего пса на хоккейном матче.
На хоккейный матч со сборной Гродненской области Лукашенко пришел вместе со своим шпицем Умкой. Видео их "нежностей" опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".
Проведенный хоккейный матч состоялся в рамках XV Республиканских соревнований среди любителей.
На записи видно, как белорусский президент, одетый в хоккейную форму, берет пса на руки и с нежностью его целует.
После этого Лукашенко вместе с собакой подошли к детям, сидящим на трибуне. Президент отдал детям свою кепку и подарил мягкие игрушки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1955836-lukashenko-nezhno-potseloval-svoego-psa-i-popal-na-video/