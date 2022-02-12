Лукашенко нежно поцеловал своего пса и попал на видео

Александр Лукашенко и Умка. Кадр из видео: t.me/pul_1

На видео попало, как президент Беларуси Александр Лукашенко нежно обнимает и целует своего пса на хоккейном матче.

На хоккейный матч со сборной Гродненской области Лукашенко пришел вместе со своим шпицем Умкой. Видео их "нежностей" опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

Проведенный хоккейный матч состоялся в рамках XV Республиканских соревнований среди любителей.

На записи видно, как белорусский президент, одетый в хоккейную форму, берет пса на руки и с нежностью его целует.

После этого Лукашенко вместе с собакой подошли к детям, сидящим на трибуне. Президент отдал детям свою кепку и подарил мягкие игрушки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1955836-lukashenko-nezhno-potseloval-svoego-psa-i-popal-na-video/