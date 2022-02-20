Бразильская плюс-сайз модель стала секс-символом после отказа от фотошопа

Дебора Порто. Фото: instagram.com/deboraportooficial

Бразильская плюс-сайз модель Дебора Порто снялась для одного из мужских журналов и стала настоящим секс-символом в своей стране.

Как пишет издание Daily Star со слов Порто, в прошлом она стеснялась себя и своей внешности, из-за чего постоянно ретушировала свои фотографии с помощью фотошопа перед тем, как опубликовать их в Сети.

Тем не менее, момент, когда она решила отказаться от ретуши, стал для девушки судьбоносным. Приняв себя и свои особенности, Дебора стала показывать все свои пышные формы такими, какие они есть, и в итоге на модель обратили внимание.

Тем не менее, девушка призналась, что частично она все же сбросила вес, похудев на 16 килограммов.

Теперь Порто продвигает в соцсетях идею бодипозитива и принятия своей внешности, на собственном примере показывая, как это может изменить жизнь человека.

Отметим, что бразильская красавица активно ведет страницу в Instagram, на которую подписаны 733 тысячи человек, а посты стабильно собирают от 15 тыс. лайков и выше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1955523-brazilskaya-plyus-sayz-model-stala-seks-simvolom-posle-otkaza-ot-fotoshopa/