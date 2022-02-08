Старейший паб, которому более 1000 лет, закроют в Британии

Паб Ye Olde Fighting Cocks. Фото: Facebook/Ye Olde Fighting Cocks

Паб с тысячелетней историей закроют из-за финансовых проблем, которые усугубила пандемия COVID-19, передает CNN.

Старейший британский паб Ye Olde Fighting Cocks в Сент-Олбансе, недалеко от Лондона, открылся в 793 году. Получил свое название от петушиных боев, которые проводились здесь в период с конца XIX по XX век.

Утверждается, что во время Гражданской войны в Англии в гостинице этого здания провел ночь легендарный государственный деятель XVII века Оливер Кромвель.

Но с началом пандемии паб столкнулся с финансовыми трудностями и сложными условиями торговли. И хозяева заведения всеми силами пытались сохранить его.

"Вместе со своей командой я сделал все возможное, чтобы паб продолжал работать. Однако последние два года были беспрецедентными для индустрии гостеприимства и победили всех нас, кто изо всех сил старался обеспечить, чтобы этот отмеченный множеством наград паб мог продолжать торговлю в будущем", - говорит арендатор Кристо Тофалли.

Однако представитель пивоварни, которой принадлежит помещение, заявил, что это еще не конец. И в будущем они приложат усилия, чтобы вновь открыть двери для посетителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1955095-stareyshiy-pab-kotoromu-bolee-1000-let-zakroyut-v-britanii/