Однополая пара пингвинов из зоопарка в Нью-Йорке впервые стала родителями

Птенец Элмера и Лимы. Фото: Зоопарк Розамонд Гиффорд

Два самца пингвина Гумбольдта из нью-йоркского зоопарка впервые стали родителями, передает Mirror Online.

Шестилетний Элмер и трехлетний Лима из зоопарка Розамонд Гиффард в Сиракузах сблизились во время сезона размножения. Вместе они по очереди ухаживали за яйцом, которое снесла одна из их сородичей Покита.

Малыш, имя которому еще не дали, родился 1 января.

Элмер и Лима являются частью колонии из 28 пингвинов своего вида и первой однополой приемной парой.

Покита снесла яйцо 23 декабря. После этого его заменили на манекен, а настоящее отдали на попечение Элмеру с Лимой. Оба показали себя "образцовыми" при уходе за невылупившимся птенцом.

"О нем продолжают заботиться и Элмер, и Лима, которые отлично справляются со своей работой. И как только они получат опыт в этом и продолжат делать это хорошо, они будут рассматриваться как вынашиватели будущих яйцеклеток", - сказал директор зоопарка Тед Фокс.

Спустя пять дней после рождения птенец весил 226 граммов, что является хорошим показателем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1954400-odnopolaya-para-pingvinov-iz-zooparka-v-nyu-yorke-vpervye-stala-roditelyami/