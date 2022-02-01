Метеорологи зафиксировали молнию длиной больше 700 километров

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Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зарегистрировала два новых мировых рекорда – самую длинную и самую долгую молнии.

Как сообщается на странице ВМО в Twitter, самая большая по протяженности молния была зафиксирована 29 апреля 2020 года над южным побережьем США. Ее длина составила 768 км.

Самая продолжительная молния была зарегистрирована над Уругваем и северной Аргентиной 18 июня 2020 года. Она продлилась более 17 секунд.

В прошлом году в Индии от удара молнии погибли 11 человек при попытке сделать селфи, стоя на вершине башни Амер. Остальные участники инцидента получили ранения.

Еще ранее самая высокая башня мира стал местом, куда угодила молния во время бури, которая обрушилась на Дубай. Электрическая дуга поразила верхушку шпиля небоскреба Бурдж-Халифа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1953968-meteorologi-zafiksirovali-molniyu-dlinoy-bolshe-700-kilometrov/