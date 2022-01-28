Подругу Микки Мауса переодели в брючный костюм

Новый образ Минни Маус. Фото: Telegram/Парижский Диснейленд

Минни Маус облачили в брючный костюм вместо привычного красного платья в горошек, передает New York Post.

Новый образ возлюбленной Микки Мауса был разработан известным дизайнером, дочерью основателя легендарной группы The Beatles Пола Маккартни Стеллой в рамках Месяца женской истории.

Минни впервые появится в новом наряде на праздновании 30-летия с момента открытия Парижского Диснейленда. Образ включает в себя темно-синий брючный костюм в горошек и бант на голове такого же цвета.

"Стелла Маккартни разработала самый первый брючный костюм Минни Маус, и он великолепен", - гласит сообщение Диснейленда в Париже.

Сама Маккартни рассказала, что в восторге от такой возможности. Поскольку персонаж всегда занимал особое место в ее сердце.

"Этот новый взгляд на ее фирменный горошек делает Минни Маус символом прогресса для нового поколения. Она наденет его в честь Месяца женской истории в марте 2022 года. Не могу дождаться, когда вы увидите этот новый образ в парке Walt Disney Studios!" - добавила дизайнер.

Парижский Диснейленд выпустил специальный видеоролик к своему юбилею.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1953449-podrugu-mikki-mausa-pereodeli-v-bryuchnyy-kostyum/