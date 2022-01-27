Баскетболисту Коби Брайанту и его дочери установили памятник на месте их гибели

Памятник Коби Брайанту. Фото: instagram/medina_sculpture

На месте крушения вертолета, где погибли американский баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь, установили памятник. Автор монумента Дэн Медина опубликовал фото в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Катастрофа произошла 26 января 2020 года. В тот день Коби Брайант, его дочь Джианна и еще семь человек, включая пилота, летели на частном вертолете из Оринджа в Камарильо (штат Калифорния).

Недалеко от города Калабасас они попали в сильный туман. Пилот не справился с управлением и вертолет разбился о холм. Все, кто был на борту, погибли.

В память о спортсмене и других жертвах той катастрофы был создан памятник. Его автором стал скульптор Дэн Медина.

На монументе выполнены улыбающиеся фигуры Коби и его дочери. На мужчине форма "Лос-Анджелес Лейкерс" – команды, за которую он играл. Левой рукой баскетболист обнимает Джианну, а в руках у девочки баскетбольный мяч.

Также на монументе выгравированы имена всех погибших.

Коби Брайант, вместе с командой, пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Кроме того, в активе американца две олимпийские золотые медали.

На момент гибели баскетболисту был 41 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1953354-basketbolistu-kobi-brayantu-i-ego-docheri-ustanovili-pamyatnik-na-meste-ih-gibeli/