Биологи в ходе опыта заново отрастили лягушкам ампутированные конечности

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Группа биологов из Канады и США смогла заново отрастить лягушкам ампутированные конечности, передает TJournal.

Регенерация конечностей является нормальным явлением для головастиков. Однако взрослые особи утрачивают эту способность.

В начале эксперимента биологи отобрали 115 особей гладких шпорцевых лягушек. Затем ампутировали им задние лапки до середины бедра. После этого животных распределили по трем группам.

Лягушкам из первой группы на утраченные конечности надели колпачки-биореакторы, которые были заполнены гидрогелем с коктейлем из сигнальных белков. Вторая группа получила колпачки с пустым гидрогелем. А с третьей группой ничего не делали.

Спустя 18 месяцев у лягушек первой группы сформировались полноценные лапки. С костями, кровеносными сосудами и нервами. У второй и третьей места ампутации заросли фиброзной тканью.

Ученые надеются, что благодаря их исследованию в будущем будет возможно восстанавливать утраченные конечности уже человеку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1953340-biologi-v-hode-opyta-zanovo-otrastili-lyagushkam-amputirovannye-konechnosti/