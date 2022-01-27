Мелания Трамп выставила на аукцион личные вещи и продала их дешевле ожидаемой суммы

Мелания Трамп. Фото: Getty Images/Alex Wong/Staff

В начале этого месяца Мелания Трамп выставила на аукцион лот из трех предметов, передает CNN.

Это изготовленная на заказ белая шляпа с широкими полями, которую она надевала во время официального визита в Белый дом Эммануэля Макрона и его супруги Брижит. В дополнение идут акварель с изображением самой Мелании в этой шляпе и анимационная иллюстрация NFT.

В качестве единственного способа оплаты для покупателей бывшая первая леди США выбрала криптовалюту Solana. В итоге всего было пять ставок. И каждая из них соответствовала минимальному требованию в 1800 токенов.

Однако при этом желаемый денежный порог в 250 тыс. долларов не был достигнут. Так как накануне рынок криптовалюты резко упал.

Соответственно за все проданные вещи Мелания выручила всего 170 тыс. долларов. Что на 80 тыс. меньше ожидаемой ею суммы. Причинами, помимо падения рынка криптовалюты, стали отсутствие интереса публики к аукциону и завышенная первоначальная цена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1953238-melaniya-tramp-vystavila-na-auktsion-lichnye-veschi-i-prodala-ih-deshevle-ozhidaemoy-summy/