Ученые: Земля остывает быстрее, чем предполагалось ранее

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Ученые из Высшей технической школы Цюриха провели ряд лабораторных экспериментов и выяснили, что ядро нашей планеты остывает быстрее, чем предполагалось ранее.

Статья, в которой были опубликованы результаты исследований, появилась в научном журнале Earth and Planetary Science Letters.

Ученые объясняют, что наша планета выделяет огромное количество тепла из недр на поверхность. Этот процесс происходит с самого начала существования планеты.

Это, в свою очередь, вызывает конвекцию мантии: передачу тепла из ядра в верхние слои Земли. Из-за такой конвекции происходят различные тектонические процессы, движение литосферных плит.

В ходе лабораторных экспериментов, изучалось то, как материалы из промежуточных слоев Земли проводят тепло. По результатам исследований ученые сделали вывод, что тепло из ядра планеты выделяется в полтора раза быстрее, чем они считали раньше.

Это открытие позволит сделать более точные прогнозы об извержении вулканов, движении тектонических плит и других природных процессах, происходящих на поверхности Земли.

"Результаты показывают, что мантия охлаждается гораздо быстрее, что в конечном итоге ослабит многие тектонические активности, вызванные мантийной конвекцией", – говорится в статье.

Это означает, что в отдаленном будущем постепенное охлаждение ядра неизбежно приведет к тому, что тектонические процессы на поверхности Земли прекратятся. Это сделает ее похожей на каменистые Меркурий или Марс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1953171-uchenye-zemlya-ostyvaet-bystree-chem-predpolagalos-ranee/