Девушка поседела в 13 лет и отрастила 152-сантиметровые волосы

Анна Шепард. Фото: instagram.com/prettyshepherd

30-летняя жительница Венгрии Анна Шепард (Anna Shepherd) начала седеть, когда ей было 13 лет, а потом решила отрастить волосы. Сейчас их длина достигает 152 см, передает Daily Mail.

По словам Анны, первую седую прядь она обнаружила у себя в 13 лет. Одноклассники дразнили и обзывали ее Круэллой - злодейкой из фильма "101 далматинец".

В 14-летнем возрасте девушка стала увлекаться фольклором, приняла свою особенность и начала отращивать волосы. Сейчас их длина достигает 152,4 сантиметра.

Жительница Венгрии отметила, что у нее нет особого режима по уходу за прической. Она моет голову раз в месяц и использует масло для сохранения прядей послушными и увлажненными.

Шепард ведет страницу в Instagram, на которую подписаны почти 17 тыс. пользователей.

Девушка заверила, что чувствует себя уверенно и стричься не собирается.

"Раньше люди критиковали меня из-за седины, но теперь я получаю только комплименты. Многие женщины пишут, что благодаря мне они также решились перестать закрашивать седые волосы. Я очень рада, что могу поддерживать других людей", - говорит Анна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1952440-devushka-posedela-v-13-let-i-otrastila-152-santimetrovye-volosy/