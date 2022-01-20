Редкий черный бриллиант из космоса будет выставлен на аукционе в Дубае за 6,8 млн долларов

Редкий бриллиант "Загадка". Фото: Sotheby’s

Редкий крупный бриллиант из космоса будет выставлен на аукцион в Дубае, передает CNN.

Вес черного бриллианта составляет 555.55 карата. Считается, что драгоценный камень прибыл из космоса в результате падения "алмазоносного" метеорита. Ему дали название "Загадка".

Его предположительная стоимость составляет 6,8 млн долларов. Вначале "Загадку" покажут в Дубае и в Лос-Анджелесе. А затем он будет выставлен для онлайн-торгов на аукционе Sotheby’s в Лондоне с 3 по 9 февраля. Будет также приниматься криптовалюта.

"Его продажа представляет собой уникальную возможность приобрести одно из самых редких космических чудес, известных человечеству возрастом в миллиард лет", - говорит специалист по ювелирным изделиям Sotheby's в Лондоне Никита Бинани.

В камне 55 граней.

"Энигма" относится к черным алмазам, которые еще называют карбонадо. Они содержат элементы, обнаруженные в межзвездном пространстве, в том числе осборнит, который присутствует в метеоритах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1952080-redkiy-chernyy-brilliant-iz-kosmosa-budet-vystavlen-na-auktsione-v-dubae-za-68-mln-dollarov/