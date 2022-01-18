Фейк о том, что Китай запустил "искусственное солнце", рассылают в Казнете

Иллюстративное фото: pexels.com

Огненный шар на видео с запуском ракеты выдают за «искусственное солнце», созданное китайскими учеными. Ролик распространяют в казахстанских социальных сетях. Тем не менее, эта информация фейковая, сообщает официальный портал Stopfake.kz.

Приверженцы теории о том, что китайцы пытаются заменить настоящее солнце, утверждают, что искусственное небесное тело в пять раз горячее реального Солнца. Кроме того, в подписи к видео упоминается об инициативе Билла Гейтса «прикрыть» Солнце, чтобы противостоять глобальному потеплению.

На самом же деле, на видео снят запуск ракеты Long March 7A и спутников Shiyan-12, который произошел 23 декабря 2021 года. То, что на кадрах именно ракета, подтверждают фотографии, снятые очевидцами и опубликованные вскоре после запуска.

При этом отмечается, что в Китае действительно разрабатывается проект под названием «Искусственное солнце», но это только лишь название. На самом деле проект заключается в разработке гигантского термоядерного реактора, который строится в Юго-западном институте физики в Чэнду, столице китайской провинции Сычуань.

Такое название появилось благодаря тому, что в реакторе ученые стараются воспроизвести процессы, происходящие в настоящих звездах. Например, слияние атомов водорода с образованием гелия под воздействием очень высокого давления и температуры. Для этого используются два основных элемента — дейтерий и тритий, — которые сильно нагревают, пока они не соединятся вместе, образовывая гелий и высвобождая огромную энергию.

10 января 2022 года, в ходе проведенных экспериментов, температура перегретой плазмы в реакторе превысила 126 млн градусов по Фаренгейту. Это действительно в пять раз превышает температуру плазмы внутри Солнца. Но из-за огромного размера установки запустить ее в космос каким-либо образом не представляется возможным.

Таким образом, несмотря на то, что проект «искусственного Солнца» существует, информация в рассылаемых сообщениях является фейковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1951731-feyk-o-tom-chto-kitay-zapustil-iskusstvennoe-solntse-rassylayut-v-kaznete/