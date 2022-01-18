Марсоход NASA обнаружил возможные следы существовавшей жизни на Марсе

Марсоход Curiosity. Фото: NASA/Caltech-JPL/MSSS

Марсоход NASA обнаружил на Марсе следы, возможно, существовавшей на этой планете жизни, передает CNN.

Марсоход NASA Curiosity приземлился в кратере Гейла в августе 2012 года. Кратер протяженностью в 154,5 км был назван в честь австралийского астронома Уолтера Ф. Гейла. По догадкам ученых, вероятно ранее на этом месте было озеро. Сам кратер образовался в период между 3,5 и 3,8 млн лет назад в результате падения метеорита.

В период с 2012 по 2021 годы Curiosity собрал образцы отложений в кратере. Нагрел их до температуры до 850 градусов по Цельсию. 24 образца выделили метан, который был проанализирован специальным оборудованием для выявления наличия стабильных изотопов углерода или атомов углерода.

Некоторые из образцов были обогащены углеродом.

Атомы углерода являются индикаторами биологической активности, жизни на Земле. Они же могут послужить возможным доказательством того, что на Красной планете когда-то была жизнь.

На данном этапе ученые связывают наличие углерода на Марсе с тремя возможными вариантами: с космической пылью, ультрафиолетовым разложением углекислого газа или ультрафиолетовым разложением биологически произведенного метана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1951668-marsohod-nasa-obnaruzhil-vozmozhnye-sledy-suschestvovavshey-zhizni-na-marse/