Фейк о том, что The Weeknd предсказал события в Казахстане, рассылают в Сети

Музыкант The Weeknd. Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Информация о том, что алматинские трагические события были предсказаны в песне музыканта The Weeknd, не имеет доказательств и является фейком, сообщает официальный портал Stopfake.kz.

В казахстанских социальных сетях стал распространяться миф о том, что протесты и беспорядки в Алматы были предсказаны в клипе Take my breath канадского музыканта The Weeknd. На самом деле нет никаких сведений о том, что The Weeknd мог каким-то образом быть связанным с событиями в Казахстане или знать о них заранее, пишут авторы портала.

Сторонники теории заговора основываются на нескольких тезисах: в начале клипа было показано здание, напоминающее Байтерек; показанные баллоны были с газом и намекали на причину первых митингов; на баллонах была надпись «Опасно!» и цифры 120.

Если говорить о здании в клипе – оно действительно напоминает Байтерек, но остальные здания никак не повторяют силуэтов столицы Казахстана. Баллоны, показанные в клипе, были не с газом, а с воздухом. Это символы, отсылающие к самой сути музыкальной композиции «Take my breath» – «Забери мое дыхание», а никак не к произошедшим в нашей стране событиям, отмечают фактчекеры.

Что касается надписей, то подобными циферблатами и предупреждениями маркируются многие баллоны совершенно разных типов и предназначений.

Из этого можно сделать вывод, что любые совпадения или ассоциации являются случайными, и нет никаких оснований утверждать обратное.

