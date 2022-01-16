"Только к нему хожу": 12-летний мальчик ремонтирует машины в Шымкенте

Самандар Гайратов. Кадр из видео: otyrar.kz

12-летний подросток работает автоэлектриком в Шымкенте. Самандар Гайратов занимается установкой автомагнитол, диагностикой и ремонтом электрооборудования.

У подростка уже появились свои постоянные клиенты, которые довольны его трудом, сообщает Otyrar. Отмечается, что мальчик также неплохо справляется и с учебой в школе.

Корреспондентам он показал, как устанавливает сабвуфер в автомобиль.

К Самандару за помощью часто обращаются соседи. Один из них Адилет Турдыхан, мужчина слепо доверяют свою машину 12-летнему автоэлектрику. Сообщается, что однажды мальчик починил автомобиль соседа, который даже не заводился.

"Он очень хорошо выполняет работу. Хожу к нему с тех пор, как он открылся. Он может дополнить машину портативной колонкой и не только. Еще умеет чинить стартер автомобиля. В городе только к нему хожу", - рассказал Адилет о юном автоэлектрике.

Чинить машины Самандара научил его отец Данияр Юнусов. У отца и сына особые отношения. С 6 лет мальчик стал учиться этому ремеслу. Отец вспоминает, что тогда увидел и заинтересованность ребенка.

Все машины, которые чинит 12-летний школьник, после проверяет отец. По словам мужчины, сын еще не допускал ошибок.

Отец признался, что сам трудится с 10 лет. По его словам, когда он начинал учить своего сына, то знал, что все у него получится. Мужчина отмечает, что в работе бывают сложные моменты, однако мальчик справляется и с ними.

Самандар рассказал, что в будущем собирается поступать на IT-специалиста и параллельно продолжать дело отца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1951358-tolko-k-nemu-hozhu-12-letniy-malchik-remontiruet-mashiny-v-shymkente/