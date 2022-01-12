Крыса-герой, которая обезвредила сотню неразорвавшихся мин, умерла в Камбодже

Магава: CNN

Умерла крыса, которую провозгласили национальным героем в Камбодже, передает Би-би-си.

Знаменитая крыса-сапер Магава за свою пятилетнюю карьеру обезвредила более 100 наземных мин и других взрывчатых веществ. За что была награждена медалью героя. Животное "мирно скончалось" на минувших выходных в возрасте восьми лет.

Магава был обучен бельгийской благотворительной организацией Ароро предупреждать о минах, чтобы люди могли обезвредить их. К тому же, благодаря своему легкому весу он мог пройтись по месту, где расположена мина, и не подорвать ее.

Животное было самым успешным среди своих сородичей.

Считается, что в Камбодже, где прослужил Магава, находится до шести миллионов неразорвавшихся противопехотных мин. Крыса-герой очистила более 141 тыс. кв. метров, что равняется 20 футбольным полям.

Магава мог обыскать поле размером с теннисный корт всего за 20 минут. Тогда как у человека с металлоискателем на это ушло бы четыре дня. Животное ушло на покой в прошлом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1950669-krysa-geroy-kotoraya-obezvredila-sotnyu-nerazorvavshihsya-min-umerla-v-kambodzhe/