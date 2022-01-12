Спасатели помогли бегемоту в Шымкенте (видео)

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Необычный вызов выпало обслужить сотрудникам ДЧС Шымкента - помощь понадобилась бегемоту. О произошедшем сообщает официальный сайт МЧС Казахстана.

К спасателям обратилась администрация городского зоопарка и попросила помочь их питомцу - бегемоту. Дело в том, что у животного сильно отросли нижние клыки, из-за чего он не мог нормально питаться.

В итоге спасатели с помощью альпинистского снаряжения растянули челюсть животного и гидравлическом резаком отрезали ему отросшие клыки.

"Теперь гиппопотаму весом 3,5 тонны предстоит пройти курс длительного лечения", - отметили в МЧС.

Как оказалось, это не единственный случай, когда гиппопотаму понадобилась помощь спасателей. В 2019 году сотрудники МЧС удаляли бегемоту по кличке Турсун вросшие в ноздрю нижние клыки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1950653-spasateli-pomogli-begemotu-v-shymkente-video/