Жители Индии устроили фальшивую распродажу женщин в Интернете

Иллюстративное фото: Jens Kalaene/Picture Alliance/Getty Images

Молодая девушка, которая была причастна к инциденту, была арестована полицией в Индии, передает Би-би-си.

Более 100 профилей с фотографиями мусульманских женщин Индии, включая активистов и журналистов, были выставлены без их разрешения в специально созданном приложении Bulli Bai. Последнее было создано несколькими лицами, двоих из которых задержали.

Первым подозреваемым, кого допросили, стал 21-летний Вишал Кумар - студент-инженер. Кумар поведал полиции о причастности к созданию Bulli Bai 18-летней Светы Сингх. Помимо этого полиция подозревает еще нескольких человек.

Это вторая попытка запугать женщин-мусульманок за последнее время. В прошлом году злоумышленники запустили приложение и веб-сайт Sulli Deals, на котором выставили "на продажу" мусульманок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1949836-zhiteli-indii-ustroili-falshivuyu-rasprodazhu-zhenschin-v-internete/