Российский институт философии объяснил "изучение ада" за 742 тыс. рублей

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В Институте философии РАН дали объяснение исследованию, которое посвящено злу и аду, передает РИА Новости.

Как гласит российский сайт госзакупок, Институт заказал написание статьи "Является ли злом существование ада" за 742 тыс. рублей (4,3 млн тенге). Единственным поставщиком указан доцент, кандидат философских наук, работник Воронежского государственного медицинского университета имени Бурленко и Высшей школы экономики Игорь Гаспаров.

Такое стечение обстоятельств объяснили сотрудники Института.

"Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда (РНФ)", - сообщили они.

Вышеуказанная работа писалась в рамках научного исследования "Феномен зла: от метафизики к теориям морали", которым руководил старший научный сотрудник Кирилл Карпов. По словам последнего, Гаспаров является компетентным специалистом.

"Обсуждаемая в прессе научная работа представляет собой анализ атеистических аргументов от зла. Конкретнее, вопрос о том, является ли существование ада, утверждаемое в христианской догматике, аргументом против божественной благости. Аргумент активно обсуждается в современной философии религии. Это абсолютно научное философское обсуждение", - объяснил Карпов.

А упомянутая сумма в 742 тыс. рублей была выделена не только на статью, но и на главу коллективной монографии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1949491-rossiyskiy-institut-filosofii-obyasnil-izuchenie-ada-za-742-tys-rubley/