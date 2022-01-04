Модель отметила 53-летие, окунувшись в ледяную реку

Хелена Кристенсен. Фото: instagram.com/helenachristensen

Датская супермодель Хелена Кристенсен окунулась в ледяную воду в честь своего дня рождения. Купание в реке Сторо вызвало удивление подписчиков.

Модель опубликовала видеоролик в своем Instagram, на кадрах которого спускается по лестнице и окунается в воду, после начинает плавать в ней.

Хелена прокомментировала свой поступок.

"К сожалению, я не могу ходить по воде, несмотря на то, что родилась в Рождество", - написала модель.

25 декабря ей исполнилось 53 года. Таким необычным способом она решила отметить этот праздник.

Пользователи поздравили Хелену с днем рождения и Рождеством.

"С днем рождения тебя. Ты очень смелая!", "Какая красивая русалка", "Ты сумасшедшая, так держать", "Поздравляю с днем рождения, ты прекрасна как снаружи, так и внутри". - писали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1949167-model-otmetila-53-letie-okunuvshis-v-ledyanuyu-reku/