Ученые из Египта получили первое цифровое изображение 3500-летней мумии

Цифровое изображение мумии. Фото: Sahar Saleem/Zahi Hawass

Ученые из Египта получили первое цифровое изображение мумии одного из фараонов, передает CNN.

Мумия древнеегипетского фараона Аменхотепа I была впервые обнаружена в 1881 году. Возраст останков - примерно 3500 лет. Ученые Каирского университета, чтобы получить цифровое изображение мумии, применили трехмерную компьютерную томографию, не используя при этом инвазивные методы.

Аменхотеп I. Фото: Sahar Saleem/Zahi Hawass

Археологи решили использовать метод КТ, так как останки были слишком хрупкими.

Выяснилось, что Аменхотепу I было примерно 35 лет, когда он умер. Его рост составлял 169 сантиметров. У него было обрезание.

Зубы у египетского царя были здоровыми и передние слегка выступали вперед. Нос и подбородок узкие, волосы вьющиеся.

Также исследование показало, что никаких ран или физических патологий, которые могли быть причиной его кончины, у Аменхотепа I не имелось. Как гласят сведения, он был царем древнего Египта около 21 года и при его правлении было построено множество храмов и не было каких-либо войн.

Выяснилось, что травмы на теле были получены уже после смерти. Вероятно, это были грабители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1948946-uchenye-iz-egipta-poluchili-pervoe-tsifrovoe-izobrazhenie-3500-letney-mumii/