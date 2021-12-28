Ученые из Египта получили первое цифровое изображение 3500-летней мумии

Ученые из Египта получили первое цифровое изображение мумии одного из фараонов, передает CNN.
Мумия древнеегипетского фараона Аменхотепа I была впервые обнаружена в 1881 году. Возраст останков - примерно 3500 лет. Ученые Каирского университета, чтобы получить цифровое изображение мумии, применили трехмерную компьютерную томографию, не используя при этом инвазивные методы.
Археологи решили использовать метод КТ, так как останки были слишком хрупкими.
Выяснилось, что Аменхотепу I было примерно 35 лет, когда он умер. Его рост составлял 169 сантиметров. У него было обрезание.
Зубы у египетского царя были здоровыми и передние слегка выступали вперед. Нос и подбородок узкие, волосы вьющиеся.
Также исследование показало, что никаких ран или физических патологий, которые могли быть причиной его кончины, у Аменхотепа I не имелось. Как гласят сведения, он был царем древнего Египта около 21 года и при его правлении было построено множество храмов и не было каких-либо войн.
Выяснилось, что травмы на теле были получены уже после смерти. Вероятно, это были грабители.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1948946-uchenye-iz-egipta-poluchili-pervoe-tsifrovoe-izobrazhenie-3500-letney-mumii/