51-летняя модель раскрыла секрет своей стройности

Джина Стюарт. Фото: instagram.com/ginastewartofficial

Модель Джина Стюарт, которая входит в список 100 самых сексуальных моделей по версии журнала Maxim, раскрыла секрет своей стройности.

51-летняя австралийка в своем Instagram, посвященном здоровому питанию, делится с подписчиками секретами красоты. В этот раз она рассказала о том, что помогает ей быть стройной.

Джина призналась, что каждый день употребляет воду с имбирем. По ее словам, такой напиток может ускорить метаболизм и помогает в борьбе с лишним весом. Модель отметила, что многие острые специи, например, чили и куркума, тоже обладают подобным эффектом.

Красотка рассказала и о других полезных свойствах имбиря в своей публикации.

Стоит отметить, что подписчики под фото Джины на ее основной страничке часто пишут, что она выглядит гораздо моложе своего возраста. А многие даже не верят, что модель является бабушкой.

В свое время Джина была признана "самой горячей бабушкой в мире". Публикации о своих успехах Стюарт сохраняет в архиве на своей страничке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1948667-51-letnyaya-model-raskryla-sekret-svoey-stroynosti/